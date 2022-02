L’amministrazione comunale di Minori incontra gli operatori economici “Non limitatevi ad uno sterile elenco di proposte”

Minori, Costiera amalfitana <E’ indetto un incontro con tutti gli operatori del settore economico-.turistico del borgo di Minori per il giorno 24 febbraio dalle ore 17.oo, presso l’aula consiliare.

Dopo un lungo periodo di sofferenze e difficoltà,– recita l’invito–, la prossima stagione turistica si prospetta finalmente sotto promesse favorevoli (difatti le prenotazione per qualsiasi tipologia di struttura turistica si susseguono quotidianamente per la grande stagione tursitica a venire n.d.r.).

L’emergenza sanitaria è in fase declinante e le prospettivew di ripresa appaiono solide (n on tanto per quelle attività costrette a chiudere per motivi noti n.d.r.).

Alla luce di questa situazione è opportuno che vengano concordate e condivise le strategie più opportune per assecondare il trend positivo e favorire il rilancio (la data del lancio è della notte dei tempi) dell’offerta turistica . L’Amministrazione Comunale intende infatti porsi quale punto di raccordo e di impulso rispetto agli svariati aspetti delle attività connesse al turismo, dalla regolamentazione dell’uso delle aree pubbliche alla organizzazione dei servizi di collettività.

Forse è il caso di voler includere nella programmazione dei servizi supportati dalla possibilità di aumento della occupazione anche alcune proposte portate a conoscenza dell’am ministrazione com unale, della Proloco e dell’Agesci (quest’ultima perchè ha a cuore la fortuna economica e sociale dei giovani)

Si fanno voti affinchè si possa registrare una corposa partecipazione di operatori e che non si debba limitare alla sola discussione del 24. Non bisogna limitarsi ad uno sterile elenco di proposte, buttate là, senza un rispettoso seguito ed una programmazione seria.