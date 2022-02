L’allarme di Biden: “I cittadini americani lascino subito l’Ucraina”. La crisi Ucraina diventa ogni giorno più incandescente. Mente, infatti, il vice capo di stato maggiore dell’ufficio presidenziale russo, Dmitry Kozak, afferma che i negoziati del cosiddetto “formato Normandia” (Russia, Germania, Ucraina e Francia) non hanno portato a superare le divergenze sull’interpretazione degli accordi di Minsk, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato i cittadini americani a lasciare immediatamente l’Ucraina.

“I cittadini americani dovrebbero andarsene adesso. Abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo. Le cose potrebbero sfuggire di mano rapidamente”, ha detto Biden intervistato dal giornalista Lester Holt di Nbc. Il presidente ha comunque ribadito che in invierà truppe a terra in Ucraina, nemmeno per evacuare gli americani in caso di invasione russa, perché sarebbe come scatenare una guerra mondiale. Ha poi sostenuto che se il presidente russo Vladimir Putin “è abbastanza folle da provarci, è abbastanza intelligente da non farlo, e di non fare niente che possa avere conseguenze negative sui cittadini americani”.

L’invito a lasciare l’Ucraina rivolto ai cittadini americani è stato rilanciato anche dall’ambasciata Usa a Kiev e sul sito del dipartimento di Stato. Il medesimo invito è stato rivolto anche dal Canada ai suoi concittadini.