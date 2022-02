La Salernitana al lavoro per la sfida che vale una stagione !

Prove di 4-3-2-1 per mister Colantuono che, all’Arechi e sotto lo sguardo del direttore sportivo Walter Sabatini, ha provato la formazione da opporre allo Spezia in una partita definita “esiziale”. Naturalmente non tutti i nuovi acquisti saranno pronti per scendere in campo dal primo minuto, basti pensare che sia Ederson sia Mikael sono arrivati oggi e si accomoderanno quasi certamente in panchina. Nei test atletici voto alto anche per Perotti che, oggi, ha avuto un confronto di un quarto d’ora con il mister. Curiosità: fino a pochi minuti fa il suo nome non compariva nell’elenco pubblicato dalla Lega A e che fa riferimento agli over in lista, ma non c’è alcun tipo di problematica. Perotti, salvo sorprese, farà il suo esordio in maglia granata già lunedì prossimo e darà vita ad una staffetta con Ribery.

fonte tutto salernitana.com