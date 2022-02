La regina Elisabetta II è positiva al coronavirus.

Lo riporta l’emittente britannica Bbc. Dalla residenza ufficiale della sovrana hanno poi informato che la 95enne ha sintomi lievi, riconducibili ad un raffreddore, e che prevede quindi di svolgere solo compiti leggeri nel corso di questa settimana.

Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus, ancje la moglie del pirncipe, Camilla, risulta essere positiva al covid 19.