La postazione 118 resta alla Misericordia Agerola. A darne la notizia è stata direttamente l’Amministrazione Comunale di Agerola, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

Era ciò che speravamo tutti. Alla Misericordia di Agerola viene confermato l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto in emergenza/urgenza della postazione 118 di Agerola.

E’ una notizia bellissima. Grazie per non aver mollato. Sapere di non essere soli, sapere di trovare volontari che, con dedizione e altruismo, dedicano gran parte del proprio tempo alle persone in difficoltà, ci fa sentire più forti e più sicuri.

Per questo, oggi siamo davvero felici e orgogliosi.