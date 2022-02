La pizza marinara racchiusa in una bustina: l’idea di chef Valerio Braschi. Lo chef Valerio Braschi, diventato famoso per aver partecipato e vinto l’edizione numero 6 di MasterChef a soli 18 anni, ha realizzato una pizza marinara racchiusa in una busta.

Oggi titolare del ristorante “1978” a Roma, entrato proprio in questo 2022 nella Guida Michelin, dalla sua prima apparizione ha fatto capire che avesse una grande propensione per l’innovazione e la sperimentazione. E, proprio nei giorni scorsi, ha realizzato un piatto che ha fatto molto discutere sui social network.

Si tratta di una pizza marinara racchiusa in una piccola bustina, anch’essa commestibile, come ha annunciato lo stesso chef Braschi. Un piatto che della marinara – classico della pizza napoletana insieme alla margherita – sembra avere poco o nulla, se non gli ingredienti, origano e pomodoro, racchiusi in una bustina da mandare giù in un solo boccone.

La foto della nuova creazione di Valerio Braschi, pubblicata come detto dallo stesso chef sulla sua pagina Facebook, ha guadagnato in poche ore oltre un migliaio di like, ma ha anche generato una pletora di commenti molto diversi tra di loro.

Alcuni di loro sono favorevoli alla sperimentazione, definendolo quasi un genio, mentre altri urlano al sacrilegio dal momento che la pizza è ben altro e non si tocca. Lo stesso chef, nella didascalia della foto, a chiedere al suo pubblico: “E a voi piace la pizza?”; in molti non se lo sono fatti ripetere due volte e hanno espresso la propria opinione, tra favorevoli e contrari.