La magia dei gabbiani che danzano nel cielo di Positano

Positano si presenta oggi coperta da un cielo plumbeo e minaccioso, con un vento che muove le foglie degli alberi e l’acqua del mare che si infrange con le sue onde schiumose sulla spiaggia. Un paesaggio tipicamente invernale ma che restituisce un’immagine della città verticale di una bellezza unica che fa percepire in maniera forte in contatto con la natura. Una Positano sicuramente diversa e più tranquilla rispetto alla città che siamo abituati a conoscere durante i mesi caldi ma sicuramente ugualmente affascinante e più intima. Una pace che ti consente di concentrarti su quel paesaggio che forse a volte si dà per scontato ma che rappresenta invece uno dei panorami più belli al mondo.

E ad incorniciare questa cartolina un volo di gabbiani che si godono questo angolo di Paradiso.