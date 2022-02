La Folgore Massa piange la scomparsa di Lucia di Leva. Attraverso un post sui social, la società biancoverde esprime il cordoglio per la morte di una donna che ha dedicato la sua vita per il basket in penisola: “CIAO LUCIA. Chi ci segue sa che noi viviamo lo sport in penisola a 360 gradi, indipendentemente che si tratti di volley. Ed oggi per lo sport in penisola è un giorno molto triste per la scomparsa di Lucia Di Leva. Il suo impegno, la sua passione, la sua tenacia sono stati ingredienti che hanno avvicinato al basket centinaia di ragazzi e ragazze, molti dei quali oggi, dopo generazioni, si ritrovano nella veste di istruttori a continuare quel cammino solcando le orme di un passato splendido fatto di successi prima umani e poi sportivi. Alla famiglia di Lucia vanno le nostre più sentite condoglianze. Agli amici del Basket Sorrento rivolgiamo il nostro abbraccio virtuale, continuando a farci forza a vicenda con un associazionismo sportivo improntato a quei valori che Lucia incarnava”.