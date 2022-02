Agropoli ( Salerno ) La donazione degli organi, il gesto d’amore di Carmine Di Filippo il 42enne di Agropoli morto per aneurisma ha fatto commuovere tutto il Cilento . Si svolgeranno domani mattina, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli (alle ore 10.30), i funerali di Carmine Di Filippo, il 42enne scomparso ieri, dopo un aneurisma celebrale che lo aveva colpito alcuni giorni fa. Il giovane era molto conosciuto in città.

In tanti hanno inviato i loro messaggi di cordoglio per una giovane vita spezzata improvvisamente. Carmine viene ricordato come un ragazzo serio, amante della vita, generoso. Un sentimento che sopravvive.

I suoi organi, infatti, permetteranno di salvare altre vite. L’equipe medica del “San Luca” di Vallo della Lucania ha proceduto con l’operazione di espianto degli organi per tutta la notte. Questa mattina il cuore era già partito verso l’ospedale “Niguarda” di Milano dove salverà un’altra vita.