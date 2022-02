La Costiera Amalfitana a C’è posta per te della De Filippi

Bruno Francese di Tramonti è stato protagonista dell’ultima puntata di C’è Posta per te. Si è rivolto al programma per fare pace con il fratello Ludovico.

L’uomo originario della Costa d’Amalfi ha fatto un gran bel gesto per cercare di ricucire i rapporti con una delle persone alle quali è più legato.

I motivi dell’astio tra i due sarebbero legati a questioni di famiglia, come hanno ampiamente raccontato all’interno della trasmissione di Maria De Filippi.

Ludovico è diventato un punto di riferimento a livello enogastronomico in tutto il Nord Italia. Con la sua pizzeria “Da Ludovico” ha portato l’arte della pizza di Tramonti in giro per il Bel Paese, anche attraverso l’Associazione Pizza Tramonti della quale è membro.