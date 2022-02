La comunità di Conca dei Marini attende la reliquia “ex-ossibus” di Sant’Antonio da Padova

La comunità religiosa di Conca dei Marini sta per vivere un momento importantissimo per la vita di fede, ovvero l’arrivo in città di una reliqua di Sant’Antonio di Padova. A renderlo noto è il parroco Don Andrea Alfieri con un post sul suo profilo Facebook: «Questa mattina le campane annunciavano gioiose un grande dono fatto alla nostra comunità: grazie al benestare del nostro arcivescovo mons. Orazio Soricelli, del vescovo di Salerno Andrea Bellandi e dell’Ufficio per la Custodia delle Reliquie nella persona di don Sergio Antonio Capone, ci è stata concessa in dono una reliquia “ex-ossibus” di Sant’Antonio di Padova. La accoglieremo solennemente Martedì 15 febbraio alle ore 17,30 nella chiesa di San Giovanni B. in Conca dei Marini. Vi aspetto per rendere grazie insieme per questo dono».