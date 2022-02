La casa comunale di Vico Equense si colora della bandiera dell’Ucraina.

In un momento così delicato del mondo intero dove la pandemia ha lasciato in tutti noi un segno indelebile la Russia per motivi ancora non comprensibili per noi esseri umani hanno schierato e attaccato militare verso la nazione Ucraina. Non entriamo nel merito perché lasciamo tutto ciò in mano ai “potenti della terra” ma il Sindaco Aiello Giuseppe del comune di Vico Equense ha scelto di colorare “la casa comunale” dei colori della bandiera dell’Ucraina.

Per molti può sembrare un semplice gesto ma per altri e’ un segnale forte dal primo comune peninsulare nei confronti dei nostri fratelli Ucraini.

A. Cafiero