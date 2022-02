Il fascino e l’indiscussa bellezza di Positano attirano i turisti anche durante i mesi invernali quando la città si offre in tutto il suo splendore e la sua tranquillità. Su una delle terrazze più belle della costiera amalfitana, quella in località “La Garitta”, abbiamo incontrato un gruppo di turisti stranieri ammaliati dal panorama mozzafiato che è posisbile ammirare da questo posto unico, sospeso tra il cielo e la terra e che offre una veduta unica di Positano con il degradare delle case colorate verso la spiaggia ed il mare. Nonostante la giornata segnata da un cielo nuvoloso e minaccioso nulla riesce a scalfire il fascino della città verticale.

E vedere dei turisti in questo periodo dell’anno fa sicuramente ben sperare anche per la primavera e l’estate che sarà all’insegna della rinascita dopo un lungo periodo difficile.