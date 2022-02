Kalìka per “SoundFly Night” al Sancarluccio

Napoli – Questa sera alle ore 21:00 di scena al Nuovo Teatro Sancarluccio il trio tutto al femminile “Kalìka”. Il trio, composta da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri, nello spazio di via San Pasquale a Chiaia, presenterà un concerto ricco di sperimentazione, di reinterpretazioni a cappella e di intrecci vocali accompagnati dalla chitarra, dal contrabbasso e dalla batteria. La Kalìka sono cantanti che abbiamo conosciuto e apprezzato a Sorrento l’anno scorso a fine agosto ospitate a Villa Fiorentino in occasione dell’evento musicale promosso dal “Movimento 22 dicembre” fondato dall’indimenticato Alessandro Schisano che in questi giorni come Giovanni Antonetti abbiamo con piacere ricordato perchè sono due “ragazzi” della nostra comunità che per quello che hanno rappresentato in vita non meritano l’oblio. L’evento sorrentino fu organizzato da FadeIn e Fondazione Sorrento. E se a Sorrento il promotore entusiasta di queste ottime performer partenopee è stato l’amico Giuseppe Prudente al Sancarluccio è la direttrice artistica, Giuliana Tabacchini, a proporle al pubblico durante la rassegna intitolata “SoundFly Night” curata da Bruno Savino. La serata con il trio Kalìka si annuncia molto emozionante, del resto da un gruppo che ha deciso di chiamarsi con la parola che in hindi descrive il fiore prossimo a sbocciare le sorprese saranno senz’altro di quelle che colorano anche la serata più uggiosa.

Di Luigi De Rosa

Link utili: http://www.facebook.com/nuovoteatrosancarluccio