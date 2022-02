Jorit a Sorrento per il murale dedicato a Lucio Dalla

Sorrento (NA) Nell’ambito della rassegna “I colori di Lucio” questa mattina presentato in municipio a Sorrento il progetto che l’artista Ciro Cerullo in arte Jorit realizzerà in Via Marziale per ricordare il mitico cantautore bolognese Lucio Dalla scomparso a Montreux il 1º marzo del 2012, che nel 1997 fu insignito della cittadinanza onoraria di Sorrento. Jorit, intervistato dai colleghi della Testata giornalistica regionale della RAI ha dichiarato che ha accettato di realizzare il murale sulla facciata di un condominio, nei pressi della stazione della Circumvesuviana non solo per onorare Lucio Dalla ma anche perché ha intuito che l’iniziativa è partita dai cittadini ed è stata subito accolta dalle Istituzioni, una comunione di intenti che quando si realizza è di sprone per qualsiasi artista viscerale ed empatico come lui e lo spinge a dare il meglio per non deludere le aspettative. Agoch Jorit è ormai una super star della street art internazionale come il misterioso writer inglese Banksy. Di Ciro Cerullo, 32 anni originario di Quarto hanno scritto The Guardian, BBC, Middle East Eye, TeleSur e Euronews, la sua attività artistica è divenuta materia di studi e trattati universitari. “Jorit affianca a un profondo realismo a una grande padronanza tecnica del mezzo pittorico forti messaggi di natura sociale”, secondo quanto sostiene anche il critico Achille Bonito Oliva. Sorrento grazie ai suoi cittadini, all’associazione “Nemesi”, alla Giunta a guida Avv. Massimo Coppola e agli organizzatori della rassegna “I colori di Lucio” si appresta a godere di un murale, che sarà anche un’opera d’arte di prestigio, come quelli che già campeggiano in città come Napoli, Santiago del Cile, Buenos Aires, Shenzhen etc. Opera dedicata a un grande poeta della canzone italiana come Lucio Dalla.

di Luigi De Rosa

Jorit in azione in Via Marziale a Sorrento per il tributo a Lucio Dalla

Jorit intervistato a Sorrento dal Tgr Campania

Link Ufficiale di Agoch Jorit https://www.jorit.it/

Comune di Sorrento: https://www.comune.sorrento.na.it/