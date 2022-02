Johnny Depp potrebbe vincere un Oscar senza avere la nomination, come è possibile? Anche se non è candidato ufficialmente nelle cinquine come miglior attore o miglior attore non protagonista? Beh, intanto da quest’anno gli Oscar si votano anche dalla poltrona di casa. Le categorie inventata dall’Academy in collaborazione con Twitter sono nientemeno che “Favourite Movie” e “Most Cheer-Worthy Movie Moment Ever” (il film più amato e il momento che vi ha fatto saltare sulla sedia dalla gioia) e possono essere votate fino al 3 marzo prossimo usando gli hashtag #OscarFanFavorite e #Oscarcheermoment. Tra i tanti votanti verranno poi estratti alcuni fortunati che parteciperanno ai Premi Oscar 2023 come guest presenter.

Ebbene, dopo tutta questa lunga introduzione, su Twitter i fan di Depp si stanno scatenando e si sono organizzati per far vincere un Oscar al loro beniamino che oramai con l’Academy, e con le grandi produzioni hollywoodiane, non va d’accordo da tempo. La community Depp, insomma, si è stretta attorno alla propria star spedendo migliaia di voti affinché il miglior film risulti Il caso Minimata, l’ultimo film in cui Depp recita da protagonista nei panni del celebre fotografo William Eugene Smith, mandato in Giappone da Life a documentare e denunciare l’avvelenamento da mercurio degli abitanti del villaggio di Minamata. Insomma, nonostante gli abusi verso la ex moglie Amber Heard per i quali il tribunale di Londra l’ha giudicato colpevole, e per i quali si è proclamato innocente, Depp rimane ancora icona incontrastata per i suoi fan. Addirittura fino a portarlo all’Oscar.