Ischia, denunciato un 24enne perché circolava in auto pur essendo positivo al Covid. Multati gli altri 3 passeggeri del veicolo

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia nella giornata di ieri, durante un posto di controllo in Piazza degli Eroi, hanno fermato un’auto con quattro ragazzi a bordo chiedendo loro i documenti. Da accertamenti è risultato che il 24enne alla guida era positivo al Covid ed aveva, quindi, violato la misura di quarantena alla quale si trovava sottoposto a seguito del provvedimento emesso dall’Asl. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

Multati, invece, gli altri 3 occupanti del veicolo che viaggiavano senza mascherina e nella consapevolezza della positività del conducente contravvenendo alle norme sulla prevenzione dei contagi. Per loro una sanzione di 400 euro a testa per non aver indossato il dispositivo di protezione individuale ed una segnalazione all’autorità sanitaria perché “contatti stretti” di una persona affetta da Covid-19.