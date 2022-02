Iscchia , Per il virus delle aste non c’è vaccino che tenga: sull’Isola Verde ancora immobili in svendita

Ischia ( Napoli ) . Negli ultimi anni sull’isola d’Ischia sono stati un centinaio i beni messi all’asta, per un valore complessivo di oltre 40milioni di euro. Di questi una decina sono alberghi, che hanno pagato lo scotto della precedente crisi. Dopo il Grand Hotel Terme di Augusto ed il Manzi, è in vendita all’asta anche l’Hotel “Costa del Capitano”, ubicato sulla collina tra Punta Chiarito e Sant’Angelo, uno tra i luoghi più belli e panoramici della costa meridionale dell’isola di Ischia.

Si tratta di 11 appartamenti con terrazza vista mare, in un parco di olivi, agrumi, oleandri, e piante tipiche della macchia mediterranea che fa da location alla piscina di acqua termale; 180 gradini di passeggiata panoramica conducono al solarium sulla costa rocciosa da cui si accede ad uno specchio di mare esclusivo, fuori dalla mischia delle vicine e più famose spiagge; due campi da tennis ed il caratteristico ristorante vista mare “La Tuga”. L’offerta minima di acquisto per la struttura è di circa 1milione 870mila euro.

In particolare gli alberghi hanno vissuto la difficoltà di pagare i finanziamenti, non tanto i fornitori, finendo tristemente all’asta, per mancanza di liquidità sul pagamento dei ratei con le banche, non certo per debiti di gestione.