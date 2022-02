Irama a Sanremo 2022. Il significato della canzone “Ovunque sarai”.

Il testo è stata scritto da Irama con la partecipazione di Vincenzo Luca Faraone, Giulio Nenna e Shablo e prodotta da Shablo con cui il cantautore lanciato da Amici aveva già collaborato, insieme ad Rkomi (anche lui in gara a Sanremo 2022), nel singolo Luna Piena.

Ovunque Sarai è il singolo di lancio del nuovo album di Irama, dal titolo Il giorno in cui ho smesso di pensare, che sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio.

Nel testo di questa canzone, Irama ricorda una persona che non c’è più attraverso i vari elementi della natura, l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco e non solo.

Un gesto ma anche il silenzio, per Irama, infatti, può essere l’occasione per sentire la persona cara più vicina a sé, nella speranza che quest’ultima possa ascoltare le sue parole.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, il cantautore ha scritto questa canzone durante una notte, definendola anche una “poesia per il cielo e per la terra”:

È una canzone che è pura verità, è primitiva, è ancestrale… Ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e per una persona, per me, molto importante, la canzone racconta tutto.

OVUNQUE SARAI: TESTO CANZONE

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai