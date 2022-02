Intervista a Cristoforo Trapani di Piano di Sorrento, nuovo Executive Chef del Belmond Hotel Caruso di Ravello

Cristoforo Trapani di Piano di Sorrento è il nuovo Executive Chef del Belmond Hotel Caruso di Ravello. Abbiamo voluto intervistare lo chef per parlare di questa nuova esperienza e delle sue emozioni: «La prima cosa che ho fatto è stato sposare il progetto Belmond presentatomi dal direttore Alfonso Pacifico che mi ha subito appassionato. Il mio obiettivo principale per quest’anno è quello di far felice gli ospiti del Caruso, che sono ospiti importanti con delle aspettative sicuramente molto alte e poi ovviamente c’è l’obiettivo di confermare la prima stella ed iniziare a puntare alla seconda. Questa stagione si annuncia intensa, con una bella responsabilità sulle spalle e con gli occhi sempre aperti di un ragazzino che continua a sognare ad occhi aperti».

Cristoforo Trapani è uno degli chef più giovani e già stellati d’Italia con un parterre di esperienze enciclopedico. Una cucina di sapori autentici “schietta e pulita”, con ingredienti poco rielaborati in modo che si preservino tutte le naturali caratteristiche. Classe 1988, muove i primi passi proprio nel suo luogo d’origine prima di approdare nelle cucine di Heinz Beck, Antonio Cannavacciuolo, Moreno Cedroni e Davide Scabin, senza dimenticare Mauro Colagreco. Oggi è Executive Chef dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi e del Ristorante La Magnolia (1 Stella Michelin) dove propone un brillante incontro tra cucina campana e toscana: influenza del mare, eccellenze dell’entroterra e incursioni partenopee. Tutto orientato a soddisfare e sorprendere ogni volta in maniera diversa i commensali, perché come dice lui: “La cucina è un gesto di altruismo”.