Intervento per dimagrire, ancora una donna in fin di vita in provincia di Salerno Si opera per dimagrire: donna in fin di vita. E’ diventato un’odissea il decorso post operatorio di Dania, la 35enne che da quattro mesi – come titola, in apertura della prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Severino. Dopo il bypass gastrico una grave infezione l’ha ridotta in uno stato vegetativo. I familiari allertano il Nas.

