Interruzione elettrica a Piano di Sorrento, Ascom scrive al Sindaco: “I negozi non potranno lavorare, serve un generatore adeguato”. Per la giornata di dopodomani, in data di mercoledì 16 febbraio 2022, in alcune zone di Piano di Sorrento è prevista l’interruzione della fornitura di energia elettrica per consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti.

A tal proposito, il presidente di Ascom Gianluca Di Carmine, ha scritto al sindaco della città, Salvatore Cappiello.

Egregio Sindaco, parlo a nome della categoria in merito all’avviso affisso lungo il Corso Italia che avvisa che l’Enel interromperà l’erogazione dell’energia elettrica per effettuare dei lavori sui propri impianti. Volevo segnalare che è un lavoro improponibile da effettuare in quanto senza energia elettrica i negozi non possono lavorare – si legge -. Pensiamo che qualora ci sia la necessità dovranno provvedere con un generatore adeguato al tipo di lavoro, oppure effettuare l’intervento di notte senza creare disagi e danni economici al commercio e ai cittadini.