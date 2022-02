Iniziativa Sorrento, “Porta un bambino allo stadio”

“Porta un bambino allo stadio”, questa l’iniziativa attraverso la quale il Sorrento spera di riempire lo stadio Italia di giovani tifosi rossoneri. La sfida con il Rotonda in programma domenica è cruciale per il cammino della squadra ed il sostegno del pubblico sarà importante. Chi si recherà allo stadio “accompagnato” da un bambino/a di età inferiore ai 14 anni avrà dunque diritto ad un ticket scontato al prezzo di 5 euro; ingresso gratuito per gli “under 14”. Un incentivo a trasmettere la passione per il Sorrento di generazione in generazione, dai più grandi ai più piccini.