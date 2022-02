“Incontriamoci in Arsenale”. Ai nastri di partenza il ciclo di formazione e aggiornamento per le guide turistiche

“Incontriamoci in Arsenale”. Ai nastri di partenza il ciclo di formazione e aggiornamento firmato Amalficoastourguides.

L’Associazione delle Guide turistiche Costa d’Amalfi, con l’arrivo della primavera e in vista della fine del periodo di emergenza sanitaria fissato per il 31 marzo, propone ancora una volta una iniziativa per il territorio definita quale “necessaria iniezione di entusiasmo e vitalità”.

Un calendario di appuntamenti pensato in primis per la categoria professionale alla quale i soci appartengono per formare ed aggiornare i colleghi e gli aspiranti Guide turistiche sui contenuti più interessanti ed accattivanti della storia locale. Il ciclo di incontri, dal 1 al 25 marzo, da sviluppare in 8 chiacchierate con esperti e docenti di notevole profilo ed esperienza, è aperto a tutti gli operatori del comparto turistico: aneddoti, episodi e dettagli da divulgare per appassionare e fidelizzare i nostri futuri ospiti. Un taglio pratico, diretto, che accorci le distanze delle cattedre ordinarie e delle lezioni dai contenuti complessi è la formula studiata dalle Guide della Costiera per fare cultura, per appassionare i locali al territorio e per veicolare informazioni corrette e veritiere che qualificano l’esperienza del soggiorno in Costiera amalfitana.

-Un patrimonio storico- culturale, il nostro, da rispettare e da divulgare con consapevolezza e professionalità, per attrarre gli ospiti che vorranno godere della bellezza dei luoghi ed arricchirsi al tempo stesso con quello che racconteremo-.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

MARTEDI 1 MARZO 2022

Prof. Giuseppe Gargano – Storico medievista

Civitas lapidum, civitas hominum: itinerario urbanistico di archeologia esterna nel centro urbano di Amalfi

VENERDÌ 4 MARZO 2022

Prisco Apicella – Enologo e produttore vitivinicolo – Tramonti.

Vini DOC Costa d’Amalfi. Storie di vitigni autoctoni secolari in un paesaggio terrazzato. Degustazione tecnica