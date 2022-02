Incidente mortale in provincia di Caserta: temporaneamente chiusa la SS7 Quater “Via Domitiana”. Questa mattina di martedì 8 febbraio 2022 è avvenuto un brutto incidente a Mondragone, lungo la Domitiana. Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono stati coinvolti due veicoli e, purtroppo, una persona è deceduta.

La strada statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione Roma, all’altezza del chilometro 23,500 a Mondragone, è stata temporaneamente chiusa.

CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA SS 7 QUATER “VIA DOMITIANA” A MONDRAGONE IN PROVINCIA DI CASERTA

