Incidente a Pastena a Salerno, donna incastrata fra le lamiere dell’auto. Ieri sera a

Pastena. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via

Verrengia e via Schiavone. Una delle due auto, guidata da una

donna, è rimasta incastrata tra la vettura con la quale ha effettuato

l’incidente e con una parcheggiata. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per

liberare la malcapitata che è rimasta ferita lievemente ed è stata

trasportata in ospedale per controlli