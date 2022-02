Meta ( Napoli ) Incidente a Meta: auto si ribalta, leggero traffico in entrambe le direzioni. Incidente sulla S.S. 145, nei pressi di Punta Scutolo, la panoramica di Meta, in Penisola Sorrentina, questa sera di venerdì 11 febbraio 2022, all’altezza dell’Hotel Megamare. Non sembrano esserci feriti, sebbene un’automobile si sia ribaltata.

Sul luogo sono prontamente accorse forze dell’ordine ed ambulanza. Il traffico da e per Vico Equense e Piano di Sorrento , per ora, è regolamentato con senso unico alternato e si stanno formando leggere code da entrambi i sensi di marcia.

Forniremo aggiornamenti non appena possibile.