Incendio al traghetto Grimaldi i complimenti al comandante Vincenzo Meglio di Procida e all’equipaggio anche della Penisola Sorrentina

Ci arriva un messaggio in redazione

In riferimento al traghetto Grimaldi in fiamme, dai media si dà rilievo il giusto ringraziamento ai soccorritori da parte del nostro Presidente della Repubblica ma non mi sembra di aver sentito una sola parola di compiacimento verso il Comandante e l’equipaggio che sicuramente si sono prodigati e abnegati nel gestire l’emergenza prima dell’arrivo dei soccorsi.

Ebbene giustamente noi di Positanonews vogliamo sottolineare che vi è stata una grande abnegazione da parte di comandante ed equipaggio

Il comandante della Euroferry Olympia, la nave traghetto della compagnia Grimaldi Lines divenuta famosa nelle ultime ore per via dell’incendio che l’ha interessata, è Vincenzo Meglio di Procida in provincia di Napoli .

Con lui si è distinto anche l’equipaggio, molti della Campania, fra cui anche persone della penisola fra Sorrento, Vico Equense, Piano, Sant’Agnello e Massa Lubrense

A loro i nostri complimenti