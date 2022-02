Incendio a Minori a ridosso della statale: intervengono i vigili del fuoco. Questo tardo pomeriggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori sono dovuti entrare in azione a causa di un incendio scoppiato a Minori, in Costiera Amalfitana, in un terrazzamento che sovrasta la strada statale 163, in zona Torricella.

Il fumo ben visibile dalla carreggiata ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

I caschi rossi hanno lavorato alacremente e in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme. Come di consueto un intervento importantissimo è stato portato a termine con successo.

Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale per regolamentare il traffico che è stato inevitabilmente rallentato, anche perchè l’incendio si è verificato nei pressi del semaforo che regola il traffico tra Maiori e Minori.

Fortunatamente non ci sono stati particolari danni e tutto è stato riportato in condizioni di sicurezza nel giro di breve tempo.