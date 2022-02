In una Positano baciata dal sole arrivano i turisti orientali e tanti ciclisti che si godono un panorama unico al mondo

A Positano oggi si respira un’aria primaverile grazie alle temperature miti e ad un bellissimo sole che riscalda il viso ed il cuore. E la bellezza della città verticale attrae turisti in ogni periodo dell’anno grazie al suo panorama tra i più belli al mondo ed ai suoi mille scorci caratteristici.

Ed alla cosiddetta “Garitta”, all’ingresso di Positano, tanti turisti orientali e tanti cicloamatori che hanno deciso di raggiungere la perla della costiera amalfitana per vivere una giornata all’insegna della bellezza che si offre ai loro occhi proprio dalla splendida terrazza dalla quale è possibile godere la vista di un panorama mozzafiato, con la piramide di case colorate che degradano verso il mare azzurro e la Spiaggia Grande. Una vera e propria cartolina protetta dall’imponente statua della Madonna di Lourdes che dalla sua posizione veglia sulla città proteggendola. Un belvedere da sempre amato dai turisti, luogo prediletto per scattare delle foto ricordo e dei selfie unici.