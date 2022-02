Allo stadio di Massaquano quest’oggi pomeriggio in campo il Vico Equense contro il Buccino Volcei, per una gara valevole per il campionato di eccellenza girone C. Dopo aver atteso i 5 minuti imposti dalla LND, per la sensibilizzazione al NO WAR, le due compagini iniziano a macinare gioco e si portano alla chiusura dei primi 45 minuti sul risultato di 3 a 1 per i costieri. A segno Petricciuolo e doppietta di Guidoni per il Vico e Troiano per il Buccino. Partita bella, incandescente, a tratti spettacolare con i rossoneri che vogliono il pareggio, ma riescono, nel secondo tempo, a trovare solo una rete con Senatore, mentre il Vico fa poker di nuovo con un gol di Petricciuolo. Per il Buccino si tratta della seconda sconfitta consecutiva invece il Vico ritrova la vittoria, dopo il ko contro il San Marzano di domenica scorsa.