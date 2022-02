Il Vico amplia la rosa, arriva un giovane difensore alla corte di mister Ferrara

Il Vico amplia la rosa. Nell’attesa della gara contro il Calpazio, le sorprese non finiscono. Ad ampliare il parco difensori di Mister Ferrara, dalla serie D, arriva un giovane calciatore! L’A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Antonio Ricciardi. Ricciardi, classe 2001, è un difensore centrale. Cresciuto nelle giovanili del Foggia, ha indossato le maglie del Pomigliano e per ultima quella del Real Agro Aversa! “Sono pronto a lottare per onorare la maglia!”, sono state le sue prime parole da calciatore azzurro-oro.