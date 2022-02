Il Vestuti e le scuole, i ricordi di quelle gare dalla Costa d’Amalfi e il prof Luigi di Florio

Minori, Costiera amalfitana . Le scuole fanno richiesta al Comune di Salerno di poter usufruire degli spazi del Vestuti, ormai seminutilizzato, dato lo spostamento all’Arechi di tutte le gare di calcio e simili.

Il motivo principale della continua richiesta (quasi mai soddisfatta) è dato dalla necessità del distanziamento causa Covid e dall’uitlizzo conseguente delle palestre degli istituti come aule per le lezioni quotidiane. Gli istituti della costa amalfitana hanno qualche vataggio perchè, in assenza troppo prolungato di cattivo tempo, possono usufruire degli spazi aperti e anche perchè raggiun gerli è molto agevole.

Certo che praticare lezioni di ginnastica e sport in genere disponendo di un impianto quale il Vestuti a Salerno è un grande vantaggio oltre che una gran festa di giovani, di colori Tutti i Comuni, disponendone, dovrebbero consentire di usufruirne alle scuole. E’ una festa perchè oltretutto è aggregazione, socializzazione , insieme alla cura del corpo.

Ricordo, tanti anni orsono, quando si organizzavano , sempre al Vestuti, i campionati studenteschi di atletica leggere, cui partecipavano alunni provenienti da ogni angolo della Provincia ( per molti di n oi, all’epoca, senire il nome di un tale paese era una novità ( ci domandavamo dove si trovasse e lo chiedevamo ai diretti interessati))

E allora si che era una festa, anche perchè per diversi anni ci insontravamo sempre quasi gli stessi e sempre al Vestuti a gareggiare: E c’era anche un pò di imbarazzo nell’osservare alunni di istituti salernitati o della provincia, attrezzati con scarpette regolamentari, tute fiammanti con il n ome della scuola ed altro. ( alcuni di noi di Amalfi non disponevamo di scarpette adatte ed eravamo costretti a scambiarcele oppure gareggiare con quelle di gomma).

Ma comunque era una festa perchè diversi non entravano a scuola per seguirci a Salerno. Ed era commovente osservare il prof. Luigi di Florio cui luccicavano gli occhi ad ogni risultato (pochi) favorevole alla nostra scuola amalfitana. E il ritorno a casa avveniva con “passaggi o mezzi di fortuna non volendo impegnare il piccolo capitale a dispozizione per i biglietti Sita (molti si imbarcavano e se nel corso del viaggio da Salerno alla costa si notava il controllore , si era costretti a scendere e proseguire con mezzi di fortuna, vanificando l’opera dell’amico bigliettaio che spingeva tutti in corridoio ed evitava cosi di farci pagare il biglietto