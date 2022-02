Il vento flagella la città di Positano, così come preannunciato dall’allerta meteo prorogata fino a stasera

Un forte vento sta flagellando la città di Positano con raffiche fortissime che fanno danzare le foglie degli alberi ed agitare il mare. Una giornata all’insegna del cielo terso ma con temperature in calo anche se il sole riesce comunque a regalare un leggero tepore al punto che in tanti hanno deciso di raggiungere la Spiaggia Grande per trascorrere qualche momento di relax. Il forte vento ed il mare agitato erano stati comunque preannunciati dall’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania e prorogata per tutta la giornata di oggi.

Invitiamo alla prudenza evitando situazioni di potenziale pericolo.