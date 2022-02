Il Sorrento presenta lo stadio Italia. Attraverso un video, realizzato anche grazie all’ausilio del drone, i rossoneri invitano tutti nella splendida perla della penisola ad assistere, almeno una volta nella vita, ad una gara nello straordinario impianto sportivo. “Venite anche voi a vivere l’emozione dello stadio Italia; sollevate gli occhi al cielo ed immaginate di planare sull’impianto sportivo con il panorama più bello al mondo. Adesso respirate a pieni polmoni e guardate con attenzione i dettagli: scorgete il mare color del cielo, ammirate la natura, immaginate la passione e l’amore che risiedono nei cuori rossoneri. Il terreno verde del campo da gioco è incastonato in una cornice stupenda che regala sensazioni uniche: una partita allo stadio Italia è un’esperienza diversa. Venite a provarla: stadio Italia, more than football!”, sì legge sui social.