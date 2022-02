Il Sorrento prepara la sfida con il Bitonto. Dopo la sconfitta con il Matino, il Sorrento ritorna in campo per preparare il prossimo match contro il Bitonto. I pugliesi sono attualmente primi in classifica perché, nella gara infrasettimanale, hanno battuto il Brindisi per 4-0 e di conseguenza superato il Cerignola che non è andato oltre ad un pari contro il Molfetta. Amara notizia per i tifosi neroverdi che non potranno seguire la squadra per un divieto imposto dalla questura di Napoli. I ragazzi di mister Cioffi dovranno dunque approfittare del supporto dei propri fans e del calore dello stadio Italia per trovare le energie giuste per affrontare il Bitonto ed accantonare definitivamente la sconfitta con il Matino.