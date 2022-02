Il Sorrento Juniores domani in campo a Giugliano per continuare la scia positiva

Domani alle 15:30 trasferta importante per il Sorrento Juniores che vuole continuare la sua scia positiva anche al De Cristofaro di Giugliano. Mister Giulio Russo, intanto, è consapevole della difficoltà del match e dell’impegno che ci vorrà per portare a casa i 3 punti: “Loro sono in grande crescita ed occupano il quarto posto in classifica, quindi da parte nostra necessitano del massimo rispetto anche perché siamo un pò rimaneggiati – spiega il tecnico rossonero -. Tuttavia, la nostra mentalità non deve cambiare; andremo lì per provare a comandare il gioco. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva anche perché poi settimana prossima affronteremo in casa nostra la diretta concorrente San Giorgio. Sarà bello giocare a Giugliano in uno stadio prestigioso e contro una avversaria di grande tradizione, la concentrazione di conseguenza sarà massima”, conclude.