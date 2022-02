Il Sorrento fa poker e annichilisce il Bitonto! Allo stadio Italia quest’oggi è accaduto l’inimmaginabile: il Sorrento scende in campo dal 1′ con un’aggressività tale da preoccupare la capolista fin da subito quando, in un corner a favore dei rossoneri, Mansi stacca più in alto di tutti ma trova il portiere pronto per la parata. I ragazzi di mister Cioffi passano in vantaggio all’11’ con Gargiulo: in un primo momento questi serve Ripa e il suo tiro finisce per diventare un assist perfetto per La Monica. Un miracoloso Lonoce respinge alto, ma da due passi è lo stesso Gargiulo a gonfiare la rete. Termina il primo tempo con i neroverdi che cercano il pareggio ma Del Sorbo nega la gioia. Nella ripresa è Tedesco a metterla dentro con un sinistro a giro che Lonoce può solo guardare. Il Bitonto accorcia le distanze con Santoro al 60′, ma il Sorrento ci crede: all’80’ grande recupero a centrocampo, la palla arriva a Cassata che serve Virgilio che l’appoggia direttamente in rete. Il Sorrento continua il pressing asfissiante e un instancabile: La Monica recupera e serve Cassata, che calcia forte sul primo palo. La respinta di Lonoce è raccolta da Ripa che di prima realizza un fantastico Poker e decreta il risultato finale: Sorrento – Bitonto 4-1!