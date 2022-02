Dopo la straordinaria vittoria in casa sul Bitonto, il Sorrento è atteso a Brindisi per confermare quanto di buono fatto contro la ex capolista. Match difficile che nasconde tante insidie, specie dopo l’ultimo ko esterno a Matino. Francesco Ripa, già tre gol da quando è tornato a vestire la maglia rossonera, analizza così io momento della squadra: “Abbiamo avuto poca continuità di prestazioni ma stiamo facendo bene. Adesso affrontiamo il Brindisi e dovremo farlo mostrando una mentalità vincente, prerogativa non solo delle squadre che debbono lottare per la promozione ma che dobbiamo fare nostra se vogliamo evitare gli alti e i bassi che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo”. A livello personale, Ripa si sta togliendo diverse soddisfazioni in questa seconda avventura in Penisola: “Mi sono ambientato in fretta anche perché già conoscevo l’ambiente, certo qualche piccolo acciacco dovuto all’età c’è ma è fortissima la voglia anche di smentire chi pensava che non potessi dare un contributo importante alla causa”. Assenti Romano e Mansi per infortunio, disponibile per Brindisi il brasiliano Mezavilla che ha scontato il suo turno di squalifica.