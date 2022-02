Il sindaco di Massa Lubrense invita il regista Sorrentino a visitare la città, set di alcune scene del film “E’ stata la mano di Dio”

Nella cinquina per il Miglior Film Straniero alla 94esima Notte degli Oscar, che si terrà il prossimo 27 marzo, anche il film “E’ stata la mano di Dio” del regista Paolo Sorrentino. Un pellicola autobiografica che ha già ricevuto diversi i riconoscimenti e che mostra una Napoli autentica, con le sue bellezze e fragilità.

In alcune scene del film compaiono anche le spiagge e il mare del Comune di Massa Lubrense. Ed il primo cittadino Lorenzo Balducelli ha voluto inviare una lettera al regista Sorrentino per invitarlo a visitare il territorio di Massa Lubrense: «Siamo un po’ di parte considerando che alcune scene sono state girate sul nostro territorio, a cui la divina provvidenza ha distribuito a piene mani bellezze e doni naturalistici tali da renderlo straordinario agli occhi degli ospiti che lo visitano per la prima volta, ma anche allo sguardo di chi, come noi, ci vive da sempre. E proprio questa bellezza che ci rende così orgogliosi, ci guida ad intraprendere ogni azione per tutelarla. Non ci giudichi vanitosi con questa nostra nota, in cui associamo i complimenti per il suo ultimo lavoro ad un invito a tornare nel nostro Comune, ma averla nostro ospite sarebbe una cosa oltremodo gradita e ci riempirebbe di orgoglio. Naturalmente siamo consapevoli dei suoi molteplici impegni, ma siamo sicuri che troverà uno spazio da dedicarci e dunque restiamo in attesa di un suo cortese riscontro».