Massa Lubrense, il sindaco Balducelli ha ricevuto la richiesta di archiviazione per omissione di atti di ufficio

Massa Lubrense (Napoli). Il sindaco Lorenzo Balducelli ha ricevuto la richiesta di archiviazione per omissione di atti di ufficio. La Procura di Torre Annunziata ha emanato il provvedimento poiché i fatti sono stati chiariti.

Lo annuncia lo stesso primo cittadino di Massa Lubrense che a maggio dello scorso anno aveva ricevuto un avviso di conclusione delle indagini per una questione legata ad una strada vicinale. L’ipotesi di reato era quella di omissione di atti di ufficio.

Poi delucida: “All’epoca, nell’informarvi su questa vicenda per ‘una questione di lealtà e di trasparenza’ ho anche scritto che confidavo sia nella Magistratura, per un accertamento sulla verità dei fatti, sia nella vostra fiducia”.

Nella giornata del 3 febbraio “ho ricevuto il provvedimento di richiesta di archiviazione della Procura di Torre Annunziata. I fatti sono stati chiariti. Sono contento.

Non ho avuto mai dubbi – conclude Balducelli – sull’operato dei magistrati e soprattutto non ho avuto dubbi che fosse venuta meno la vostra fiducia”.