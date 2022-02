Il Sant’Agnello lancia un messaggio di pace. La guerra tra la Russia e l’Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero. Tantissimi sono i messaggi di solidarietà che stanno arrivando in queste ore al popolo ucraino da parte del mondo dello sport e non. Appelli, preghiere e gesti simbolici affinché la Russia ritiri le truppe e ritorni tutto alla normalità. Mentre la Lega ha stabilito che le partite debbano iniziare con 5 minuti di ritardo in segno di protesta contro la guerra, i ragazzi del Sant’Agnello di mister Guarracino sono scesi in campo quest’oggi con i colori blu e giallo sui volti ed un cartello con la scritta NO WAR in mano.