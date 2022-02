Il San Vito Positano torna alla vittoria

Il San Vito torna alla vittoria. Nella 20esima giornata di campionato il San Vito Positano, impegnato in trasferta a Brusciano contro il San Giuseppe, conquista 3 punti fondamentali per l’umore della squadra e per il prosieguo di un cammino in campionato straordinario. Novanta minuti di dominio del team giallorosso, di cui solo il portiere Coppola non è stato mai coinvolto se non per qualche tiro da fuori area degli avversari. Un gol per tempo per il San Vito: al 24′ la sblocca Volpe e nella ripresa raddoppia Martone. I padroni di casa riescono ad accorciare le distanze solo qualche minuto prima della fine della gara con il solito Talia, ottavo gol in campionato per lui. Ora due giorni di riposo per i ragazzi di mister Gargiulo che si ritroveranno in campo martedì, per preparare il prossimo match al Cerulli contro il Gragnano.