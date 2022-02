Il San Marzano batte il Vico e agguanta la vetta. Nel recupero della quarta giornata di ritorno, i ragazzi di Mister Ferrara sono stati battuti per 3-0 dal San Marzano. Al Pasquale Novi di Angri, alle 15 di questo pomeriggio, il Vico ha disputato il match contro una squadra desiderosa dei 3 punti per agguantare l’Angri in vetta alla classifica. Missione compiuta per i padroni di casa, che in dodici minuti hanno realizzato 3 reti: al 42′ sono passati in vantaggio con Nuvoli, al 50′ hanno raddoppiato con Liccardi e al 54′ Potenza ha finalizzato un rigore. Reti bianche per il Vico che sperava di replicare la vittoria di domenica scorsa col Calpazio, per assicurarsi al più presto la salvezza.