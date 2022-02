Il Prof. Pinto consegna l’originale del Regio Decreto del 1863 con cui si istituisce la scuola Nautica di Piano di Sorrento

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, riporta un avvenimento importantissimo accaduto questo 4 febbraio ed al quale egli ha avuto l’onore di partecipare: «Quella odierna è una giornata speciale. Il Professor Ferdinando Pinto ha consegnato nelle mani della Dirigente scolastica, professoressa Teresa Farina, l’originale del Regio Decreto del 1863 con cui si istituisce la scuola Nautica di Piano di Sorrento.

E’ stato per me un privilegio aver partecipato a questo evento come parte attiva. L’istituto “Bixio” è una delle migliori espressioni della storia e delle tradizioni del nostro territorio.

La scuola ha valorizzato generazioni e generazioni di uomini di mare che hanno dato lustro alla Penisola sorrentina ed all’Italia nel mondo come l’armatore Gianluigi Aponte ed il comandante Gennaro Arma.

Avanti così e buon vento a tutti».