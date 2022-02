Il plauso del Comune di Positano per il successo dello spettacolo musicale “Evangelio”

Il Comune di Positano plaude al successo dello spettacolo musicale “Evangelio – scene dal nuovo testamento” della “Schola Cantorum Positano” di Guido Cataldo con la realizzazione di Nello Buongiorno che si è svolto mercoledì 2 febbraio presso la Chiesa di S. Maria Assunta: «Lo spettacolo Evangelio a cui abbiamo assistito la scorsa sera è stato un grande momento di condivisione perché ha visto la presenza e la collaborazione di tutti. L’Impegno e la passione sono emersi come elementi peculiari ed hanno caratterizzato l’intera serata. Grazie al parroco Don Danilo per la sua costante disponibilità, al Maestro Nello Buongiorno per l’instancabile voglia di trasmettere l’arte della musica nel suo complesso e a tutti i partecipanti che si sono immedesimati nei singoli ruoli».