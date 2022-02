Il pizzaiolo napoletano Errico Porzio assaggia la pizza dello chef Carlo Cracco: “Due margherite e l’acqua 51 euro”

Il pizzaiolo napoletano Errico Porzio, accogliendo la sfida di una sua fan, ha deciso di assaggiare la pizza margherita nel ristorante milanese dello chef Carlo Cracco per poi dare la sua opinione: «Ho mangiato la pizza dello chef Cracco, abbandonando qualsiasi tipo di pregiudizio e consapevole di non gustare la classica pizza napoletana. Ed infatti devo ammettere che non è la classica napoletana. Pomodoro buonissimo, probabilmente base precotta, impasto croccante. Per due margherite ed una bottiglia d’acqua il conto è stato di 51 euro. E devo dire che il prezzo ci può stare considerando di trovarsi a Milano e parlando di uno chef come Cracco. Bisogna accettare con grande umiltà che la pizza non è più solo quella napoletana, pur rimanendo essa la più apprezzata e ricercata. La continua ricerca di prodotti esclusivi e di eccellenza e le continue evoluzioni delle tecniche di impasto hanno reso anche altri tipi di pizza ugualmente apprezzabili, ovviamente il gusto resterà sempre qualcosa di soggettivo».