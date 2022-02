“IL PIACERE DELLE SPINE” è un INVITO a condividere gratuitamente dal 21 al 28 febbraio, in rigorosa luna calante, il piacere e l’esperienza della potatura del grande roseto del GIARDINO SEGRETO dell’ANIMA a Campinola di Tramonti sulle alture della Costa d’Amalfi.

Perché da maggio possa ancora offrire lo spettacolo della grande fioritura delle trecento varietà di ogni colore, forma, dimensione, profumo, in un contesto armonioso e attraente in ogni stagione.

Armatevi di forbice da potatura, guanti e abbigliamento idoneo.

Venite a visitarlo dalla “stagion de’ fiori” ma solo su appuntamento e con visite guidate: sarà una bella esperienza per gli amatori e per tutti.

Per la condivisione del “piacere delle spine”, fino ad esaurimento delle prenotazioni e a completamento del lavoro, ma anche per eventuali visite, telefonare al 3478790007