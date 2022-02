Il paese che vorrei è quello delineato da Sergio Mattarella durante il suo discorso

Grazie, onorevole Presidente, per aver dato a me, nativa di Pisciotta (SA) e che son solita asserire che sono nata nel paese più bello del mondo, la gioia e la consapevolezza di essere nata anche nella nazione più bella del mondo. Nazione in cui Lei, con il suo discorso ha fatto la seconda e mi auguro finalmente la vera “Unità d’Italia”. Lei ha svegliato non solo in tutti noi italiani residenti e non, ma anche nei residenti nel nostro territorio non italiani un unico spirito patriottico. Lei è come il sole che riscalda e illumina tutti, senza alcuna distinzione del colore della pelle. I lunghi, sentiti e forti cinquantacinque applausi delle camere in seduta comune che hanno coperto nell’Emiciclo il suono della campana di Montecitorio e delle salve di cannone sparate dal Gianicolo sono la vivida testimonianza di ciò. Mentre incantata ascoltavo il suo profondo e pacato discorso mi chiedevo ma qualche punto gli sarà sfuggito? Invece no. Lei si è ricordato di tutti e tutto. Quando Lei ha toccato l’argomento mafia ho pensato che Lei ha vissuto su se stesso i danni nefasti di essa e che ha altresì dimostrato che i semi della legalità non muoiono con l’uccisone di alcune persone, anzi si rafforzano sempre di più e si continua il proprio lavoro sulla strada tracciata da tante vittime cadute per la legalità e la libertà. Il suo andare da solo lo scorso anno e nel giorno del suo secondo giuramento con tanti in corteo presso il monumento del Milite Ignoto ci fa toccare con mano il suo infinito amore per i caduti. Mi auguro che tutti siano stati sensibilizzati da Lei su tutti i punti di cui ha mirabilmente parlato, e soprattutto sul valore della vita, poiché tutti anche gli stessi mafiosi hanno delle persone care, che potrebbero rimetterci la vita restando sulla cattiva strada e ogni vita umana vale più di qualsiasi moneta.

Le colombe bianche, da sempre simbolo di pace, che durante il suo insediamento ho visto svolazzare su nel cielo del Palazzo del quirinale, mi sono sembrate beneauguranti. Di certo insieme ce la faremo come ha detto Lei alla fine del suo splendido discorso, che è stata una lezione magistrale per tutti che Lei ha tenuto con tanta umiltà e sobrietà come è nel suo stile. Un plauso anche ai partiti che non hanno guardato ai colori delle loro casacche, ma all’arcobaleno che racchiude tutti i colori, come Lei sa accogliere e riaccogliere tutti. Ancora auguri Maria Marsicano