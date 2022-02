Il Milan vince il derby della Madonnina e riapre il campionato. Al San Siro nell’anticipo della 23esima giornata di campionato e, dopo la lunga pausa per le nazionali, è andato in scena il derby della Madonnina. Parte bene l’Inter che ha il compito di consolidare il suo primo posto in classifica e riesce fino al 70′ a conservare il vantaggio ad opera di Perisic. Poi tutto cambia: i rossoneri prima la pareggiano e poi la ribaltano con 2 prodezze di Giroud, questa sera particolarmente in palla. Termina dunque 2-1 per i milanisti che riaprono il campionato, accorciano sull’Inter e si portano al secondo posto in solitaria, in attesa del risultato di Venezia – Napoli.